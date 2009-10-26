Кількість жертв подвійного теракту в Багдаді досягла 147 осіб

За уточненими даними, в результаті подвійного теракту в центрі Багдада загинули щонайменше 147 осіб, ще 721 людина одержала поранення, передає Associated Press.

Раніше повідомлялося про 136 загиблих, 520 поранених.

Два заміновані автомобілі практично одночасно вибухнули сьогодні вранці в адміністративному центрі іракської столиці, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Перший вибух прогримів біля Міністерства юстиції Іраку, другий - біля будинку регіональної адміністрації Багдада. До району, де були здійснені теракти, прилягає так звана "зелена зона" - квартал, що добре охороняється, в якому розташовані будинок уряду Іраку та посольство США.

Сьогоднішні теракти в Багдаді - одні з найбільших в Іраку цього року. 19 серпня 2009 р. в результаті вибухів біля будинків МЗС і Міністерства фінансів Іраку загинули близько 100 людей, сотні одержали поранення.