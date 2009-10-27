Склад нового німецького уряду (список)

Лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Вільної демократичної партії (ВДП) підписали коаліційну угоду, яка дозволить сформувати уряд Німеччини, передає РІА “Новости”.

Документ на 130 сторінках підписаний у трьох екземплярах – по одному для кожної партії.

У понеділок угоду схвалили з`їзди ХДС і ХСС, напередодні з`їзд ВДП також проголосував за ухвалення документа. Таким чином дотримано всіх належних формальностей перед формуванням нового уряду.

У середу парламентарії оберуть канцлера, кандидатуру якого пропонує президент Німеччини. За підсумками парламентських виборів 27 вересня канцлером стане Меркель. Потім новообраний канцлер запропонує кандидатури міністрів, після чого їх затвердить президент.

Кандидатури, що їх партії висувають на міністерські пости, вже відомі.

ХДС одержує в новому уряді вісім місць з 16, ВДП - п`ять, ХСС - три.

На посаду міністра закордонних справ висунутий лідер ВДП Гідо Вестервелле. Головою відомства федерального канцлера стане генсек ХДС Рональд Пофалла. Міністр економіки і технологій Карл-Теодор цу Гуттенберг (ХСС) стане міністром оборони, кандидатура Томаса де Мезьєра (ХДС), який наразі очолює відомство федерального канцлера, буде запропонована на посаду міністра внутрішніх справ.

Вольфганг Шойбле (ХДС) з МВС перейде в міністерство фінансів, Райнер Брюдерле (ВДП) очолить Мінекономіки. Франц-Йозеф Юнг (ХДС), нинішній міністр оборони, стане міністром праці, Забіне Лойтойсер-Шнарренбергер (ВДП) займе крісло міністра юстиції.

Урсула фон дер Ляйєн (ХДС) залишиться на посаді міністра у справах сім`ї, Філіп Реслер (ВДП) очолить охорону здоров`я, Норберт Реттген (ХДС) - міністерство довкілля. Анетте Шаван (ХДС) залишиться на посаді міністра освіти, міністром транспорту стане Петер Рамзауер (ХСС), Дірк Нібель (ВДП) очолить міністерство розвитку. Міністр сільського господарства Ілзе Айгнер (ХСС) продовжить роботу у відомстві.

Довідка. За наслідками парламентських виборів, які пройшли 27 вересня, партійний союз ХДС/ХСС одержав 33,8% голосів, Соціал-демократична партія Німеччини - 23%, ВДП - 14,6%. Нова правляча коаліція формується з християнських демократів і ВДП. Коаліція одержує в новому парламенті більшість - 332 місця проти 290 мандатів у опозиції.