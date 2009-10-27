Під Мінськом розбився лайнер бізнес-класу: є жертви

Недалеко від Мінська зазнав катастрофи лайнер бізнес-класу, який прямував з аеропорту "Внуково" у національний аеропорт "Мінськ-2", повідомив представник авіаційних властей Білорусі.

Як повідомляється, літак не зумів зайти на посадку з першого разу і спробував приземлитися, зробивши коло над аеропортом.

Останки п`яти осіб, які знаходилися на борту літака, знайдені за 4 км. від злітно-посадкової смуги аеропорту, недалеко від села Драчково Смолевичського району Мінської області, повідомили в Росавіації.

ВВС