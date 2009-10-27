Естонський парламент висловився проти будівництва Nord Stream

Естонський парламент у вівторок прийняв заяву, в якій висловлюється серйозне занепокоєння можливою негативною дією будівництва газопроводу Nord Stream на довкілля Балтійського моря і вказується на небажаність видачі дозволів для реалізації проекту.

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на прес-службу парламенту Естонії.

Парламент зазначає, що «під час оцінювання впливу газопроводу Nord Stream на довкілля були недооцінені всі небезпеки, що супроводжують будівництво газопроводу, а розробники проекту не врахували особливість Балтійського моря як єдиної чутливої екосистеми, тому, виходячи з принципів міжнародного екологічного права, на даний момент не слід видавати необхідні дозволи для реалізації проекту».

Як наголошується в повідомленні, газопровід не проходитиме через економічні води Естонії, тому в неї немає можливості прямого впливу на плани будівництва, але вона може представити свою точку зору країнам, через територію яких буде прокладено Nord Stream.

«Парламент Естонії вважає важливим, щоб депутати парламентів країн Балтійського моря обговорили проект будівництва газопроводу на громадських форумах і пропонує скликати спеціальну парламентську конференцію для обговорення цього питання», - сказано в заяві.