Меркель вдруге назвали канцлером Німеччини

Лідера "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Ангелу Меркель в середу обрано федеральним канцлером Німеччини на другий термін. Кандидатуру Меркель під час таємного голосування підтримали 323 депутати Бундестагу з 612 при необхідній абсолютній більшості в 312 голосів. "Проти" голосували 285, четверо депутатів утрималися. Після обрання канцлером і приведення до присяги Меркель назве імена членів свого кабінету, які вже відомі. У новому уряді з 16 міністерських посад представники ХДС одержують вісім місць, партнери по коаліції - "Вільна демократична партія" (СвДП) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) - п`ять і три місця відповідно. Коаліція ХДС/ХСС і СвДП була сформована за підсумками парламентських виборів 27 вересня. За партійний союз ХДС/ХСС тоді проголосували 33,8% виборців, Соціал-демократична партія Німеччини одержала 23%, СВДП - 14,6%. Правляча коаліція має в новому парламенті 332 місця, опозиція – 290.

РІА “Новости”