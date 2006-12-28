Пропав опозиційний кандидат в президенти Туркменістану

Висунутий туркменською опозицією кандидат в президенти республіки, голова Народного демократичного руху "Агзибірлік" Нурберди Нурмаммедов пропав в Ашгабаді. Про це стверджується на офіційному сайті Об`єднаної демократичної опозиції Туркменістану (ОДОТ).

У повідомленні йдеться, що 23 грудня 2006 року Нурмаммедов вийшов з дома і не повернувся. Перед цим він заявив журналістам, що найближчим часом в Туркменії почнуться демократичні процеси.

У ОДОТ вважають, що влада республіки "явно перелякалася цих слів давнього супротивника існуючих порядків, оскільки Нурмамедов має великий авторитет в народі", і дала розпорядження заарештувати Нурмаммедова.

У зв`язку з цим опозиція зажадала негайного звільнення лідера руху "Агзибірлік" з тим, "щоб він міг приступити до передвиборної боротьби за президентський пост".

Раніше, як вже повідомлялося, представники кількох опозиційних рухів Туркменії, зокрема ОДОТ, висунули єдиного кандидата на пост президента республіки - лідера руху "Ватан" Худайберди Оразова. Проте Народна рада республіки, що відбулася напередодні, не зареєструвала жодного з опозиційних кандидатів.

Вибори розділу держави в Туркменії, за рішенням Народної ради, пройдуть 11 лютого 2007 року.

Лента.ру