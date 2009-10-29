Кількість померлих від "свинячого" грипу в Росії зросла до п'яти осіб
09:25, 29 жовтня 2009Світ
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Остання жертва - жінка
Кількість померлих від грипу А/Н1N1 в Росії зросла до п`яти осіб.
Як повідомив міністр охорони здоров`я Краснодарського краю Вадим ЯНІН, у регіоні зареєстровано перший випадок смерті від грипу А/H1N1.
За словами В.ЯНІНА, жертвою грипу стала 39-річна жінка, яку було госпіталізовано у середу у важкому стані, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Раніше три летальні випадки через захворювання на "свинячий грип" було зафіксовано в Забайкаллі і один - у Москві.
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