На свинячий грип захворіли 40 учасників міжнародної конференції

У Румунії на популярному гірському курорті Сінайя закрили готель через 40 випадків зараження людей вірусом грипу А (H1N1).

Тут проходила міжнародна студентська конференція з права, в якій брали участь 260 чоловік з 31 країни. Лікарі уточнили, що 40 чоловік з середньою і важкою формами захворювання доставлені до лікарень Бухареста.

За інформацією лікарів, початковим носієм вірусу був учасник з Португалії, який два дні відмовлявся від госпіталізації, передає Associated Press.