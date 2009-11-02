На свинячий грип захворіли 40 учасників міжнародної конференції
07:22, 02 листопада 2009Світ
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У Румунії закрито готель в горах
У Румунії на популярному гірському курорті Сінайя закрили готель через 40 випадків зараження людей вірусом грипу А (H1N1).
Тут проходила міжнародна студентська конференція з права, в якій брали участь 260 чоловік з 31 країни. Лікарі уточнили, що 40 чоловік з середньою і важкою формами захворювання доставлені до лікарень Бухареста.
За інформацією лікарів, початковим носієм вірусу був учасник з Португалії, який два дні відмовлявся від госпіталізації, передає Associated Press.
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