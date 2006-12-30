Саддам Хусейн поводився гідно під час страти

Сьогодні в Багдаді було страчено екс-президента Іраку Саддама ХУСЕЙНА.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив в інтерв`ю телеканал "Аль-Іракія" радник Президента Іраку з питань безпеки Муваффак Ар-РУБЕЇ, присутній на страті.

Він уточнив, що виконання смертного вироку щодо двох соратників С.ХУСЕЙНА - колишнього керівника іракської розвідки Барзана Ібрагіма Ат-ТІКРІТІ і екс-керівника Революційного трибуналу Аввада Хаміда Аль-БАНДАРА - було відкладено і відбудеться після свят.

Раніше ЗМІ повідомили про страту С.ХУСЕЙНА і двох його соратників.

Усі троє були засуджені іракським трибуналом до вищої міри покарання.

М.Ар-РУБЕЇ також відзначив, що під час страти іракський лідер поводився гідно і не намагався чинити опору.

Єдиним передсмертним проханням колишнього іракського диктатора було передати комусь Коран, який був у його руках, повідомив радник президента. "Це його прохання буде виконано", - додав він.

М.Ар-РУБЕЇ розповів також, що всю процедуру страти було знято на відео.

Тіло іракського лідера, за словами радника президента, в майбутньому може бути передане родичам. Наразі воно у американських військових.

При цьому М.Ар-РУБЕЇ наголосив, що весь процес страти здійснювали іракці без участі військовослужбовців США.

Вищий іракський трибунал засудив С.ХУСЕЙНА до смертної кари через повішення 5 листопада 2006 року. Його визнали винним у розправі над жителями шиїтського села Ад-Дуджейль у 1982 році після невдалого замаху на президента.

Водночас, Президент США Джордж БУШ назвав страту екс-президента Іраку С.ХУСЕЙНА "важливою віхою для Іраку на шляху просування до демократії".

У свою чергу, міністр закордонних справ Великої Британії Маргарет БЕККЕТ вважає, що С.ХУСЕЙН відповів за злочини перед іракським народом.