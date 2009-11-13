У Росії горять військові склади: 1 загиблий, 35 - пропали безвісти (фото)

Міноборони РФ офіційно підтвердило факт пожежі «на одному з об`єктів на околиці Ульяновська», де за повідомленнями місцевих жителів, безперервно звучать вибухи, пише РИА новости. В той же час співбесідник агентства відмовився повідомляти подробиці, зіславшись на необхідність уточнити ситуацію.

Представник Гарнізонної військової прокуратури міста був відвертіший. За його словами, сьогодні відбувся спалах з подальшими вибухами на одному з об`єктів "31 арсеналу" в Ульяновську, де зберігаються артилерійські снаряди. Причина події поки не з`ясована, але не виключено, що цей спалах виник через недотримання заходів пожежної безпеки і умов зберігання вибухових речовин.

УВС Ульяновської області звернулося до жителів з проханням запастися питною водою і марлевими пов`язками, а також обмежити пересування в районі Верхньої і Нижньої Тераси, Нового міста.

Представник прес-служби мерії повідомив, що в небезпечній близькості від складів є багатоквартирні будинки. У ряді будинків на чотирьох вулицях вибите скло, на трьох вулицях відчувається вібрація. Представник прес-служби не уточнив, скільки людей проживають біля складу, що горить. Всього в Заволзькому районі живе більше 100 тисяч чоловік.

Поки точно відомо про одного загиблого при пожежі і вибухах в Ульяновську, повідомило джерело в МНС регіону, коментуючи повідомлення, що з`явилися в ЗМІ, про численні жертви. "Поки точно відомо про одного загиблого - це цивільний фахівець. Решта даних (про зниклих) уточнюється. Не виключено, що жертв і постраждалих буде багато", - сказало джерело. Лента.рупише, що в міську клінічну лікарню вже надходять постраждалі, проте точна кількість поранених невідома. 35 чоловік числяться зниклими без вісті.

Перші повідомлення, що в Заволзькому районі Ульяновська чутні вибухи, які лунають з боку частини Військово-морського флоту, з`явилися у п`ятницю вдень.

Фото з сайту РИА новости