У Молдові сьомий випадок смерті від грипу А/Н1N1

Молдавії зареєстрований сьомий випадок смерті від грипу А/Н1N1. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Міністерстві охорони здоров`я країни, сьогодні в районній лікарні м.Фалешти померла 31-річна жінка.

Перший випадок смерті пацієнта, хворого на грип A/H1N1, був зареєстрований в Молдові 23 жовтня, коли помер чоловік у віці 50 років, який повернувся з Польщі. Потім 3 і 4 листопада в м.Дрокія та м.Чадир-Лунга померли 35- і 46-річний чоловіки, які побували в Москві. Останній, шостий, випадок зафіксований 13 листопада: в одній з лікарень Кишинева померла жінка 46 років.

Усі медичні установи Молдавії переведено на роботу в режимі карантину з огляду на швидке поширення грипу A/H1N1: загальна кількість хворих досягла 700 осіб.