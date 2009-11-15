Помер глава православної церкви Сербії
15:22, 15 листопада 2009Світ
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Патріарху Павлу було 95 років
Глава православної церкви Сербії патріарх Павло помер у неділю вранці в белградській лікарні на 96-му році життя, повідомляє ВВС.
Патріарх був направлений у військовий госпіталь Белграда ще два роки тому в зв`язку з цілим рядом проблем із серцем та легенями.
Патріарх сербської православної церкви Павло користувався пошаною як теолог і лінгвіст.
Інтронізація Павла відбулася 2 грудня 1990 року в Белграді.
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