Помер глава православної церкви Сербії

Глава православної церкви Сербії патріарх Павло помер у неділю вранці в белградській лікарні на 96-му році життя, повідомляє ВВС.

Патріарх був направлений у військовий госпіталь Белграда ще два роки тому в зв`язку з цілим рядом проблем із серцем та легенями.

Патріарх сербської православної церкви Павло користувався пошаною як теолог і лінгвіст.

Інтронізація Павла відбулася 2 грудня 1990 року в Белграді.