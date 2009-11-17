Албанія отримала офіційний статус кандидата в ЄС
00:39, 17 листопада 2009Світ
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Рішення Ради міністрів
Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу надала Албанії офіційний статус кандидата у члени ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради без обговорення.
Рада міністрів ЄС доручила Єврокомісії оцінити заявку Албанії на членство і підготувати свою позицію щодо подальшого ходу переговорів з країною.
Як повідомляв УНІАН, Албанія подала заявку на членство в ЄС у квітні цього року.
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