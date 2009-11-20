Правозахисники зупинили депортацію з України родини афганців

Правозахисники зупинили депортацію з України восьми шукачів притулку з Афганістану.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Аркадій БУЩЕНКО.

За його словами, 18 листопада афганська сім`я з восьми осіб, серед яких четверо дітей віком від 3 до 9 років, прилетіли в аеропорт “Бориспіль”, де заявили представникам української прикордонної служби про те, що вони просять в Україні притулку.

За словами А.БУЩЕНКА, українські прикордонники не прийняли від них заяви і залишили їх в транзитній зоні аеропорту. "Протягом дня і ранку 19 листопада представники УВКБ ООН, яким стало відомо про цей випадок від родича шукачів притулку, марно намагалися отримати до них доступ. Не допомогло і втручання представників Уповноваженого з прав людини, які також приїхали в аеропорт. Депортація була призначена на 14-ту годину", - повідомив правозахисник.

За його інформацією, на початку 11-ї ранку інформація про цей випадок надійшла до Центру правової допомоги жертвам тортур і жорстокого поводження. Близько 11.30 центр подав до Європейського суду з прав людини клопотання про застосування тимчасових заходів, грунтуючись на дуже неповній інформації, отриманій від родича цієї сім`ї, який живе у Великій Британії. Проте о 13.20 була отримана інформація, що шукачів притулку вже посадили в літак, який прямував до Об`єднаних Арабських Еміратів. А о 13.38 українські правозахисники отримали факс про вжиття тимчасових заходів Європейським судом з прав людини.

"Через 10 хвилин, коли ми вже думали, що запізнилися в черговий раз, була отримана інформація про те, що літак, яким депортують біженців, повертається до “Борисполя”. Нині біженці знаходяться в аеропорту й оформляють заяви до міграційної служби. З ними поруч знаходиться представники УВКБ ООН і Уповноваженого ВР з прав людини. Думаю, що небезпека негайної депортації біженців минула", - сказав А.БУЩЕНКО.

Як повідомив адвокат, за останньою інформацією, пілот повернув літака до “Борисполя” у відповідь на бурхливі протести афганських біженців.

Довідка УНІАН. Повернення шукачів притулку становить порушення „принципу невислання”, передбаченого Женевською конвенцією щодо статусу біженців від 1951 року. Україна приєдналася до цієї конвенції у 2002 році, таким чином взявши на себе зобов’язання щодо міжнародного захисту біженців.