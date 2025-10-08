Литовський політик зауважив, що Меркель – це "приклад перевернутої логіки", і вона шукає на кого скинути свою провину.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель має критично переглянути свою політичну спадщину і не перекладати відповідальність за наслідки своїх дій на інші держави.

Таку заяву зробив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у відповідь на звинувачення Меркель у тому, що це Польща і країни Балтії винні в початку війни РФ проти України, пише LRT.

Нагадаємо, Меркель в інтерв'ю Partizan сказала, що Польща та країни Балтії заважали налагодженню контактів Євросоюзу з російським диктатором Володимиром Путіним, що й призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Відео дня

Як вважає Ландсбергіс, саме зовнішня політика Меркель створила умови для російської агресії проти сусідніх країн.

"Під час її керівництва Росія двічі нападала на своїх сусідів – у 2008 році на Грузію і в 2014-му на Україну. При цьому, наскільки відомо, Москва готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну задовго до 2022 року", – нагадав він.

Литовський політик зауважив, що Меркель – це "приклад перевернутої логіки". Він пояснив, що саме колишня канцлерка найбільше сприяла посиленню Росії, її агресивності та рішенню напасти на сусідів, а тепер "намагається знайти, на кого звалити відповідальність".

На думку Ландсбергіса, бажання Меркель перекласти наслідки своєї політики на інші країни – це спроба захистити власну політичну спадщину:

"У неї є страх перед тим, як її будуть згадувати. Краще б вона взагалі нічого не говорила. А ще краще – визнала б свої помилки. Але обраний шлях, мабуть, найменш розумний".

Крім того, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна також відреагував на звинувачення Меркель. Він зазначив, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за напад Росії на Україну "не тільки недоречно, а й просто неправильно".

Заява Меркель про Польщу та країни Балтії

Раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю угорському виданню Partizan сказала, що Польща та країни Балтії несуть спільну відповідальність за вторгнення Росії в Україну.

7 жовтня у Польщі відреагували на слова Меркель про причетність Варшави до початку війни в Україні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща не любить угод, "укладених над своїми головами".

Вас також можуть зацікавити новини: