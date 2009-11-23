Онук Тіто очолив комуністів Сербії

Йосип Броз - онук колишнього югославського лідера Йосипа Броз Тіто - обраний головою нової Комуністичної партії в неділю під час об`єднувального з`їзду низки політичних сил у місті Нови Сад, повідомили сербські ЗМІ.

"Я упевнений, що до кінця січня наступного року ми зберемо 10 тисяч підписів, необхідних для реєстрації партії", - заявив Йосип Броз, додавши, що цільова група - 10% з 60% виборців Сербії, які не визначилися.

За словах Йосипа Броз, КП стане сучасною лівою партією, яка виступатиме за інтеграцію в Європейський союз і закінчення приватизації в Сербії.

"На відміну від колишньої КП, члени якої мали бути атеїстами, наша партія поважатиме свободу віросповідання своїх членів", - сказав онук Тіто.

Йосип Броз розповів, що програма нової партії буде заснована на досвіді попередників, але з урахуванням нових реалій.

"Ми приймаємо все, що було добре, і відкидаємо все, що було погано", - пояснив політик.

РІА "Новости"