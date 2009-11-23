Новий вибух на військовому складі в Ульяновську: 8 загиблих

На території ФГУП "31-й арсенал" в Ульяновську (Російська Федерація) знову вибухнули боєприпаси. Про це повідомляє newsru.

Цього разу людських жертв більше, ніж в результаті трагедії 13-го листопада, коли від пожежі і серії вибухів загинули двоє людей.

Цього разу при вантаженні в автомобіль боєприпасів, які не розірвалися 13-го, здетонував один з снарядів, який мали утилізувати. За попередньою інформацією, загинули вісім військовослужбовців зі складу груп розмінування, двоє госпіталізовані.

Автомобіль, в який вантажили снаряди, згорів. Судячи з усього, цього разу руйнувань за територією арсеналу не сталося.

До Ульяновська виїхала група офіцерів прокуратури Приволзько-Уральського військового округу для перевірки за фактом інциденту.

Нагадаємо, вдень 13 листопада в Заволзькому районі Ульяновська почали гриміти вибухи: вибухнув склад боєприпасів у військовій частині по вулиці Академіка Павлова. Пожежа і вибухи сталися на арсеналі ВМФ, за попередніми даними, при проведенні робіт з утилізації боєприпасів. Осколки розліталися в радіусі 300 метрів. Пожежу ліквідували в ніч на наступний день. З району евакуювали близько 3 тисяч осіб, двоє людей загинули. Снаряди, що до останнього часу не розірвалися, продовжували ліквідовувати.