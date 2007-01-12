Депутату, який розбився в одній машині з Тіною Канделакі, знову не пощастило

Сулейман Керімов. Фото AFP

У військовому госпіталі імені Королеви Астрід в Брюсселі, де знаходиться депутат Держдуми від ЛДПР Сулейман Керімов, виявлено небезпечну бактерію, повідомляє бельгійське видання Le Vif.

За його даними, бактерія вже викликала розвиток інфекційних захворювань серед пацієнтів. Назва бактерії не уточнюється.

Для боротьби з розповсюдженням мікроба, адміністрація госпіталю ухвалила рішення припинити прийом нових пацієнтів. Хворі поступатимуть на лікування лише у виняткових випадках.

В той же час представники клініки завірили, що виявлена бактерія не представляє надзвичайну загрозу пацієнтам. За словами медиків, подібні бактерії можуть завестися в будь-якій медичній установі.

Сулейман Керімов перебуває на лікуванні в брюссельському військовому госпіталі, що спеціалізується на лікуванні важких опіків, після аварії на Лазурному березі.

25 листопада 2006 року Керімов розбився на Англійській набережній в Ніцці. Депутат не впорався з керуванням автомобілем Ferrari Enzo і на повній швидкості врізався в дерево. Від удару машина загорілася. Керімов одержав сильні опіки і був доставлений в найближчий французький госпіталь, після чого його перевезли до Брюсселя.

Відомо, що у момент аварії в машині з Керімовим знаходилася телеведуча Тіна Канделаки. Вона отримала легкі травми і після надання медичної допомоги повернулася до Москви.

За повідомленням сайту Caradisiac.com, уламки розбитою "Феррарі" виставлені на торги на інтернет-аукціоні eBay.

Лента.ру