Депутату, який розбився в одній машині з Тіною Канделакі, знову не пощастило
Тепер Керімову загрожує невідома бактерія
|Сулейман Керімов. Фото AFP
За його даними, бактерія вже викликала розвиток інфекційних захворювань серед пацієнтів. Назва бактерії не уточнюється.
Для боротьби з розповсюдженням мікроба, адміністрація госпіталю ухвалила рішення припинити прийом нових пацієнтів. Хворі поступатимуть на лікування лише у виняткових випадках.
В той же час представники клініки завірили, що виявлена бактерія не представляє надзвичайну загрозу пацієнтам. За словами медиків, подібні бактерії можуть завестися в будь-якій медичній установі.
Сулейман Керімов перебуває на лікуванні в брюссельському військовому госпіталі, що спеціалізується на лікуванні важких опіків, після аварії на Лазурному березі.
25 листопада 2006 року Керімов розбився на Англійській набережній в Ніцці. Депутат не впорався з керуванням автомобілем Ferrari Enzo і на повній швидкості врізався в дерево. Від удару машина загорілася. Керімов одержав сильні опіки і був доставлений в найближчий французький госпіталь, після чого його перевезли до Брюсселя.
Відомо, що у момент аварії в машині з Керімовим знаходилася телеведуча Тіна Канделаки. Вона отримала легкі травми і після надання медичної допомоги повернулася до Москви.
За повідомленням сайту Caradisiac.com, уламки розбитою "Феррарі" виставлені на торги на інтернет-аукціоні eBay.