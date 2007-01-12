Кондоліза Райс не виключає можливості вторгнення США в Іран і Сирію

Держсекретар США Кондоліза РАЙС не виключає можливості військового вторгнення США в Іран і Сирію.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це вона заявила в інтерв`ю кільком американським телекомпаніям.

За словами К.РАЙС, Сполучені Штати мають намір жорстко протистояти тим силам, які подають підтримку повстанським угрупованням в Іраку.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе військове вторгнення сил США в Іран і Сирію, вона зазначила, що "всі можливості поки що знаходяться на столі" для їх детальнішого опрацювання. "Ми маємо намір покласти край активності, котра не тільки створює загрозу американським військовослужбовцем, а й дестабілізує ситуацію в Іраку", - зазначила К.РАЙС.

Проте держсекретар відмовилася уточнити, чи означає це, що американські військовослужбовці вже здійснюють рейди на території Ірану і Сирії. "Президент не має наміру прибирати зі столу всі можливі варіанти, а я не спекулюватиму з цього приводу", - сказала К.РАЙС.