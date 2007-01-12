Російського олігарха залишили за гратами

Ліонська прокуратура сподівається довести до суду справу співвласника «Норильського нікелю» і «Інтерроси» Михайла Прохорова. Якщо це вдасться, у п`ятницю йому будуть пред`явлені звинувачення. Поки ж термін попереднього ув`язнення олігарха продовжено на дві доби.

У четвер прокурор Ліона Ксавье Рішо повідомив, що термін утримування під вартою 12 громадян Росії з 26 затриманих у вівторок продовжений ще на 48 годин. А у п`ятницю французька юстиція визначиться, чи будуть їм пред`явлені звинувачення.

Разом із двома своїми колегами і кількома співробітниками австрійської турфірми, що організувала відпочинок олігархів, за гратами залишиться співвласник «Норильського нікелю» і «Інтерроси» Михайло Прохоров, повідомила французька газета Le Monde.

Рішення французьких властей стало повною несподіванкою. Ще напередодні той же Рішо запевняв, що «що незабаром всю групу буде випущено» на волю, нагадує Reuters. Тепер Рішо заявив, що «термін утримання під вартою продовжений до суботи, але рішення про те, чи з`являться затримані перед судом, буде прийнято вже у п`ятницю». Правда, навіть якщо дійде до суду, то туди потраплять не всі. «Більшості затриманих звинувачення не повинні бути пред`явлені, але щодо трьох-чотирьох чоловік, які знаходяться в центрі цієї справи, ще належить розміркувати», – заявив на прес-конференції Рішо. При цьому він не уточнив, про кого саме із затриманих йде мова.

Про характер можливих звинувачень прокурор не повідомив, проте відзначив, що поліцейська операція грунтувалася на інформації «про російських дівчат, супроводжуючих Прохорова», повідомляє Reuters. «Про молодих російських дівчат», – уточнив Reuters глава слідчої поліції Франції Мартін Монтей.

Таким чином, не виключено, що на перший план знову виходить версія про неповнолітніх повій, сексуальними послугами яких користувався російський олігарх, припускають французькі ЗМІ.

Є, втім, і інша версія. За французькими законами ані надання, ані використання інтимних послуг не є кримінальним діянням, якщо тільки не йдеться про неповнолітніх. А ось сутенерство, або організація мережі проституції, переслідується згідно із законом. І є всі підстави вважати, що саме цю версію відпрацьовували на допитах Прохорова і решти затриманих фігурантів справи французькі слідчі. В усякому разі, відзначає французька газета L’Express, джерела в прокуратурі визнали, що «поки знайти підтверджень сутенерства не вдалося». Правда, слідчим вдалося витягнути з Прохорова «визнання, що він сплатив за перебування дівчат в країні і зробив їм подарунки, але довести інше не вдалося», констатує Tageblatt. Підтвердив він слідчим і те, що отримує задоволення від спілкування з молодими дівчатами, але і тільки, з явним розчаруванням пише Le Monde.

Як виявилось, слідство взагалі не може довести, що найняті олігархом дівчата живуть за рахунок проституції.

За словами джерела газети Tageblatt в магістратському суді, «супроводжуючі Прохорова молоді персони не були зареєстровані ані як дівчата по виклику, ані як повії».

Проте правоохоронні органи Франції явно не залишили надій серйозно зачепити російського мільярдера і його компаньйонів по відпочинку. Затриманих продовжують допитувати ліонські слідчі. Саме їм і належить зрештою визначити, в чому винні «нові росіяни», підкреслює видання Euronews.

Газета.ру