У Москві розпочалися переговори прем`єр-міністрів Білорусі і Росії Сергія СИДОРСЬКОГО і Михайла ФРАДКОВА про постачання нафти і скасування обмежень у взаємній торгівлі між країнами.

Як повідомляє російське інформаційне агентство «Новости», напередодні переговори урядових делегацій тривали 10 годин.

М.ФРАДКОВ на початку переговорів заявив, що Росія і Білорусь мають знайти збалансоване вирішення проблем, пов`язаних з постачаннями нафти в Білорусь і забезпеченням транзиту російської нафти територією Білорусі.

За його словами, Росія готова продовжувати переговори і запропонувати конкретні варіанти вирішення проблем. «Тема нафти дуже важлива. У колег були інтенсивні переговори в останні два дні. Я готовий їх продовжити і запропонувати варіанти, які будуть зрозумілі і на державному рівні, і для бізнесу», - додав він.

М.ФРАДКОВ також зазначив, що через проблеми з транзитом нафти постраждав імідж Росії як надійного постачальника енергоресурсів. «Наші переговори завжди вирізнялися прагматичним підходом з урахуванням інтересів наших країн. На жаль, останнім часом щось не спрацювало, і я вам відверто скажу, в результаті постраждав імідж Росії як надійного постачальника енергоресурсів», - пояснив глава російського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня президенти Росії і Білорусі Володимир ПУТІН і Олександр ЛУКАШЕНКО обговорили по телефону проблеми транзиту російської нафти через Білорусь і доручили національним урядам до 12 січня виробити рішення з проблемних питань.

Білорусь з 1 січня 2007 року ввела мито на транзит російської нафти в розмірі 45 доларів за тонну, що привело до припинення постачань нафти нафтопроводом «Дружба» до Польщі і Німеччини в ніч із 7 на 8 січня, до Словаччини - 8 січня.

Уряд Білорусі 10 січня скасував рішення про стягування мита, а 11 січня постачання нафти до Європи нафтопроводом «Дружба» було відновлено в повному обсязі.