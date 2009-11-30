Уряди Ізраїля та Німеччини проведуть спільне засідання

Уряди Ізраїлю та Німеччини проведуть у понеділок спільне засідання в Берліні, повідомив глава ізраїльського кабінету Біньямін Нетаньягу.

Заплановано обговорення питань дипломатії і безпеки, включаючи просування близькосхідного мирного процесу, а також розвиток енергетики на основі поновлюваних джерел, альтернативних нафті.

Такий захід проводиться вдруге. Вперше уряди обох країн на чолі з прем`єрами збиралися рік тому в Єрусалимі.

Крім загального засідання, заплановані окремі зустрічі міністрів.

Голова МЗС Ізраїлю Авігдор Ліберман з Берліна вирушить до Афін на міністерську зустріч Організації з безпеки та співпраці в Європі. Звідти він у середу вилетить до Москви для участі в засіданні міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.

У суботу Ліберман прибуде до Києва, де, як повідомила його прес-служба, заплановані зустрічі з президентом Віктором Ющенком, прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, міністром закордонних справ Петром Порошенком, спікером парламенту Володимиром Литвином і лідером опозиції Віктором Януковичем.

РІА "Новости"