Пірати напали на балкер з 23 українськими і російськими моряками

У неділю в порту Лагос у Нігерії пірати вчинили напад на балкер Silvretta. Дев`ятеро моряків одержали серйозні поранення, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на редактора «Морського бюлетеня» Михайла ВОЙТЕНКА.

За даними «Морського бюлетеня», екіпаж судна складається з 23 росіян і українців. Пірати пограбували судно і побили членів екіпажу.

«У результаті 9 членів екіпажу одержали серйозні поранення. Був спустошений сейф капітана, особисті речі і цінності членів екіпажу вкрадені. Будь-які засоби зв`язку на навігаційному містку знищені. О 24.00 пірати, наказавши не вживати ніяких заходів, залишили заручників на містку і зникли на човні у невідомому напрямі», йдеться у повідомленні.

Як зазначив М.Войтенко, Silvretta ходить під прапором Швейцарії.