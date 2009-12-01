У Варшаві снайпер по понеділках обстрілює міські автобуси і трамваї

У Варшаві невідомий обстрілює із легкотравматичної зброї міські автобуси та трамваї.

Як повідомляє видання Życiе Warszawy, за неофіційними даними поліції, вже постраждало 8 машин.

Останній випадок стався вчора, коли після пострілу у трамвай був легко поранений його водій.

За даними газети, міська поліція створила спеціальну групу для розслідування справи.

Водночас офіційно прес-секретар столичної поліції Марчін ШИНДЛЕР стверджує, що на це „немає доказів”.

Польські ЗМІ за останні два тижні повідомляли щонайменше про два випадки обстрілу міського транспорту.

За даними Życiе Warszawy, варшавський снайпер діє по понеділках