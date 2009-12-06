Туреччина заявляє, що має достатньо військових в Афганістані

Туреччина не має наміру збільшувати чисельність свого військового контингенту в Афганістані. З такою заявою виступив сьогодні прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. На думку Р.Т.Ердогана, турецька сторона вже має необхідну кількість військовослужбовців в Афганістані, передає Associated Press. Крім того, Р.Т.Ердоган уточнив, що турецька сторона, зі свого боку, готова до проведення військової підготовки афганських збройних сил і співробітників поліції країни.

Р.Т.Ердоган також заявив, що попри відмову розширити військовий контингент в Афганістані, Туреччина не виключає можливості підвищення рівня медичної допомоги, що надається регіону, а також відновлення інфраструктури країни і підвищення освіти афганського населення.

Раніше генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що союзники США пообіцяли направити до Афганістану підкріплення чисельністю близько 7 тис. військовослужбовців, нагадує РосБізнесКонсалтинг. За словами А.Ф.Расмуссена, щонайменше 25 країн відгукнулися на заклик США і погодилися надіслати до Афганістану додаткові війська. Проте А.Ф.Расмуссен, зі свого боку, не став уточнювати перелік держав, які пообіцяли подати військову підтримку США.