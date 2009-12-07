Міністри країн "Східного партнерства" завтра зустрінуться в Брюсселі

8 грудня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться перша зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць “Східного партнерства”.

Українську делегацію очолить міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Окрім делегацій країн-членів ЄС, країн-партнерів та представників Європейської Комісії, у зустрічі візьмуть участь представники Європейського парламенту, Комітету регіонів, Європейського економічного і соціального комітету, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

В рамках заходу заплановане обговорення процесу становлення ініціативи у світлі реалізації цілей “Східного партнерства”, закріплених у Спільній заяві глав держав та урядів за підсумками інавгураційного саміту ініціативи, що відбувся 7 травня ц.р. у Празі.

Глави зовнішньополітичних відомств розглянуть результати роботи тематичних платформ багатостороннього виміру ініціативи та обговорять перспективи і пріоритети розвитку “Східного партнерства” на 2010 рік.

Під час робочого візиту до Брюсселя П.ПОРОШЕНКО також проведе двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ та міністром закордонних справ Словаччини Мірослав ЛАЙЧАКОМ.