Росія і НАТО проведуть спільні навчання

Росія і США проведуть в 2010 році спільні військові навчання, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на заяву постійного представника РФ при НАТО Дмитра Рогозіна. За словами Рогозіна, це будуть "російський-американо-натівські навчання... Перш за все, ми з американцями, але ми не за дужками тримаємо європейських союзників, вони братимуть участь у цих навчаннях".

"Ця ініціатива фігурує в НАТО як дуже цікавий проект, він вже увійшов до програми 2010 року", - зазначив Рогозін.

При цьому місце проведення навчань ще не визначене: "поки домовилися про сам факт, про принципову готовність це робити". В ефірі "Эха Москвы" постпред припустив, що, це може бути в Бельгії.

Кажучи про очікуваний у лютому візит "Групи мудреців" НАТО під керівництвом колишнього держсекретаря США Мадлен Олбрайт до Москви, Д.Рогозін припустив, що "в травні ми будемо вже начорно мати проект стратегічної концепції. Це повинно привести до того, щоб стратегічна концепція НАТО не містила в собі якихось пунктів, положень і послань, які були б антагоністичні нашим інтересам".

"Нам важливо, щоб Росія фігурувала, у найгіршому сенсі, як нейтральна країна. Краще, щоб це був партнер для НАТО", - зазначив він.