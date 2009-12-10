У Стокгольмі вручать Нобелівські премії

Нобелівські премії 2009 року з літератури, медицини, фізики, хімії, а також економічна премія, встановлена в 1968 році шведським Держбанком на згадку про Альфреда Нобеля, будуть вручені сьогодні в Стокгольмі.

Як повідомляє РІА «Новости»,церемонія нагородження відбудеться в Концертному залі шведської столиці. З рук короля Швеції КАРЛА XVI ГУСТАВА кожен з лауреатів одержить Нобелівський диплом, медаль і документ, який підтверджує присуджену лауреату суму.

Сума Нобелівської премії цього року в кожній з номінацій склала 10 мільйонів шведських крон (близько 1 мільйона євро). Ці гроші багато хто з лауреатів цього року поділив між собою.

День 10 грудня вважається кульмінаційним у програмі Нобелівського тижня, що проходить цього року в столицях Швеції і Норвегії з 6 по 12 грудня.

Саме 10 грудня - в день пам`яті засновника Нобелівських премій Альфреда Нобеля - проходять церемонії нагородження лауреатів. Чотири з п`яти заповіданих Нобелем премій (з літератури, медицини або фізіології, хімії і фізики) за бажанням самого засновника вручаються в Стокгольмі, і одна з них - премія миру, лауреатом якої цього року став Президент США Барак ОБАМА, вручається в Осло.