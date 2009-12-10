Кількість загиблих внаслідок пожежі в Пермі досягла 134 чоловік

Внаслідок пожежі в пермському клубі «Хромая лошадь» померли 134 людини.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС Росії по Пермському краю, ще двоє постраждалих померли в клініках Москви і Петербурга.

За інформацією Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку РФ, у лікарнях Москви, Санкт-Петербурга, Челябінська і Пермі залишаються ще 99 постраждалих. З них у дуже тяжкому стані 40 чоловік, у тяжкому - 50 чоловік.

Також повідомляється, що за минулу добу з лікарень Пермі і Челябінська виписані троє людей, вони продовжать лікування амбулаторно.