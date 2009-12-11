Кількість жертв пожежі в Пермі досягла 139
07:46, 11 грудня 2009Світ
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Більше 80 осіб - у тяжкому стані
Кількість жертв пожежі, яка відбулася 5 грудня в нічному клубі в Пермі, досягла 139 осіб, повідомляє у п`ятницю РІА “Новости” з посиланням на прес-службу МНС по Пермському краю.
Минулої ночі в лікарнях померли троє людей: Олександр Константінов 1985 року народження, 40-річна Світлана Сопєгіна і 24-річна Марина Черепанова.
У стаціонарах на лікуванні перебуває 91 постраждалий, з них у вкрай тяжкому стані - 32 людей, у тяжкому".
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