Кількість жертв пожежі в Пермі досягла 139

Кількість жертв пожежі, яка відбулася 5 грудня в нічному клубі в Пермі, досягла 139 осіб, повідомляє у п`ятницю РІА “Новости” з посиланням на прес-службу МНС по Пермському краю.

Минулої ночі в лікарнях померли троє людей: Олександр Константінов 1985 року народження, 40-річна Світлана Сопєгіна і 24-річна Марина Черепанова.

У стаціонарах на лікуванні перебуває 91 постраждалий, з них у вкрай тяжкому стані - 32 людей, у тяжкому".