Росія передала Німеччині копії документів у справі Дем’янюка

Росія передала Німеччині копії документів у справі Івана ДЕМ’ЯНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Москві повідомив офіційний представити МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«У рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, що надійшов від Прокуратури м. Мюнхен № 1 до Генеральної прокуратури Російської Федерації, німецьким слідчим органам було своєчасно надано копії архівних документів, процесуальних матеріалів, зокрема допитів свідків, які мають відношення до справи І.ДЕМ’ЯНЮКА й можуть бути використані в рамках процесу, що проводиться по ній», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що взаємодію з німецькою стороною щодо даного кола питань може бути продовжено.

Дипломат повідомив, МЗС РФ уважно відстежує хід процесу в Мюнхені, який з урахуванням відзначення в 2010 році 65-річчя Перемоги носить «знаковий» характер, особливо для Росії, яка «винесла на собі основний тягар боротьби з нацизмом і зазнала в ній найбільших людських жертв».

«Скоєні нацистами злочини проти людяності не мають терміну давності. Це наша принципова позиція, та й ряду інших держав. Це в повній мірі стосується й висунутих проти І.ДЕМ’ЯНЮКА в Німеччині звинувачень у співучасті як наглядача нацистського концтабору в масовому знищенні в’язнів», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він додав, що в Росії позитивно оцінюють намір німецького правосуддя повернутися до розгляду даної резонансної справи.

«Розраховуємо на проведення судом Мюнхена ретельного й об`єктивного розслідування скоєних І.ДЕМ’ЯНЮКОМ діянь, всебічну оцінку всієї повноти доказів, що містяться в обвинувачувальному висновку, й винесення за результатами юридично вивіреного й справедливого вироку. Саме до такого підходу волає пам`ять про мільйони жертв нацистських концтаборів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в Мюнхені розпочався судовий процес у справі І.ДЕМ’ЯНЮКА, якого звинувачують у причетності до масових вбивств євреїв під час Другої світової війни.

Очікується, що процес завершиться в травні 2010 року. За цей час заслуховуватимуть свідчення 23 свідків. Одним зі свідків сторони звинувачення буде уряд Ізраїлю.

І.ДЕМ’ЯНЮКА звинувачують у причетності до загибелі 27900 в’язнів концтабору «Собібор», в якому він працював охоронцем. У травні 2009 року його видала Німеччині влада США.

Обвинувачуваному 89 років. У зв`язку з поганим станом його здоров`я судові засідання триватимуть не більше трьох годин на день.

У 1988 році І.ДЕМ’ЯНЮК був засуджений в Ізраїлі до страти за злочини проти людства, проте в 1993 році звинувачення з нього були зняті. Як з`ясувалося, його прийняли за іншу людину. Проте під час слідства влада Ізраїлю зібрала інші докази добровільної співпраці І.ДЕМ’ЯНЮКА з нацистами.

Сам І.ДЕМ’ЯНЮК не згоден із висунутими звинуваченнями. За його словами, з 1942 по 1945 роки він сам був в’язнем концтабору як військовополонений.