НАТО чекає від Росії більше підтримки в Афганістані
23:22, 11 грудня 2009Світ
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До Москви приїде генсек
НАТО чекає від РФ більше підтримки по ситуації в Афганістані. Північноатлантичний альянс чекає, що Росія постачатиме більше зброї і подаватиме іншу значнішу військову підтримку країні. За словами офіційного представника альянсу Джеймса Аппатурая, "безумовно, є простір для збільшення" кооперації з Росією щодо військової операції в Афганістані, передає Associated Press.
Наступного тижня до Москви прибуде генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен для обговорення стратегічного партнерства з РФ.
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