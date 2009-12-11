НАТО чекає від Росії більше підтримки в Афганістані

НАТО чекає від РФ більше підтримки по ситуації в Афганістані. Північноатлантичний альянс чекає, що Росія постачатиме більше зброї і подаватиме іншу значнішу військову підтримку країні. За словами офіційного представника альянсу Джеймса Аппатурая, "безумовно, є простір для збільшення" кооперації з Росією щодо військової операції в Афганістані, передає Associated Press.

Наступного тижня до Москви прибуде генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен для обговорення стратегічного партнерства з РФ.