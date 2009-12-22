8 тигрів і левиця замерзли на смерть дорогою до Якутська

Вісім індійських тигрів і африканська левиця, які повинні були стати головними учасниками новорічного шоу в Сахацирку, загинули дорогою до Якутська, повідомив РІА новості у вівторок представник МВС Якутії. За його словами, для участі в новорічному шоу з Хабаровська у вантажному автомобілі "Камаз" відправили вісім тигрів, левицю, а також гімалайську ведмедицю.

Представник Сахацирку повідомив РІА новості, що тварини загинули від холоду і отруєння вихлопними газами. "Екзотичних тварин перевозили в холодному непровітрюваному контейнері, тигри і лев не витримали морозів і загинули від холоду і вихлопних газів, а ведмедиця зараз перебуває в дуже важкому стані. Супроводжуючі, які мали стежити за станом тварин, всю дорогу пили", - сказав співбесідник агентства. Він додав, що інцидент украй неприємний, враховуючи, що приблизно через тиждень настає Рік тигра.