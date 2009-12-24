Моряки з "Аріани" повернуться в Україну після Нового року

Голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ прогнозує, що українські моряки судна "Аріана" повернуться в Україну після Нового року.

Як повідомляє “5 канал”, він зазначив, що труднощі з поверненням моряків додому пов`язані з тим, що в судні немає палива, і до нього відправлено буксир для дозаправки.

"Він іде в дуже складній ситуації, за тисячу кілометрів, іде в штормовий період, проти течії, і тому його рух уповільнений", - додав М.МАЛОМУЖ.

Голова Служби зовнішньої розвідки сподівається, що в найближчі дні буксир досягне мети, судно буде дозаправлено, а також буде очищене його днище, оскільки воно обросло морськими водоростями, після чого "Аріана" прибуде в найближчий порт, звідки моряки будуть доправлені в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування в полоні у піратів Сомалі. У заручниках у піратів були 24 моряки. За звільнення «Аріани» та українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.