Ющенко затвердив рішення РНБО про хід переговорів з ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про хід переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це йдеться в указі глави держави на його офіційному сайті.

Згідно з рішенням, розглянувши інформацію Міністерства закордонних справ України про хід переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, РНБО відзначає позитивні результати у цій сфері.

Водночас Рада констатує, що дальше успішне проведення цих переговорів, зокрема, стосовно створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄЄ, є найбільш актуальним питанням у відносинах між Україною та ЄС.

РНБО рекомендувала Кабінету міністрів України:

1) вжити з урахуванням результатів переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (в частині створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС) заходів щодо активізації у 2010 році роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС (у тому числі інституціональних перетворень) у сферах технічного регулювання, державних закупівель, митного регулювання (санітарний та фітосанітарний контроль);

2) забезпечити належне представництво української сторони на всіх етапах переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, для чого, зокрема, передбачити під час доопрацювання проекту закону про державний бюджет України на 2010 рік видатки на забезпечення участі України у зазначених переговорах;

3) щоквартально забезпечувати:

інформування громадськості про заходи, що здійснюються у сфері європейської інтеграції України, в тому числі про хід переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та досягнуті результати;

проведення консультацій з вітчизняними виробниками товарів і послуг, їх об`єднаннями з проблемних питань, що виникають під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

4) вжити заходів щодо забезпечення координації роботи центральних органів виконавчої влади в ході переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зокрема, з галузевих питань;

5) забезпечувати врахування домовленостей, досягнутих під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, у проектах нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Міністерству закордонних справ України рекомендовано:

1) подати у місячний строк на розгляд Президентові України пропозиції стосовно позиції України на переговорах з ЄС у 2010 році щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

2) забезпечити проведення на регулярній основі консультацій з державами-членами ЄС щодо шляхів вирішення проблемних питань, які виникають під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.