У Білорусі створили спецназ для боротьби з самогонниками

В УВС Гомелського району Білорусії створена спеціальна група швидкого реагування, яка має боротися з місцевими самогонниками, повідомляють "Білоруські новини".

Група щодня виїжджатиме в район з рейдами, а також "прийматиме повідомлення громадян про незаконне виробництво і торгівлю алкоголем і негайно на них реагувати".

У прес-службі обласної міліції відзначили, що в 2007 році боротьбу з пияцтвом визначили одним з головних завдань у діяльності правоохоронних органів. Минулого року, як повідомляється, співробітники міліції виявили в регіоні 28 міні-заводів, що виробляли самогон, і оштрафували 22 тисяч чоловік за незаконну реалізацію алкогольної продукції.

Лента.ру