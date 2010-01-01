Москва знайшла нову «новорічну жертву»

Росія і Білорусія у четвер не змогли досягти угоди про постачання російської нафти, білоруська делегація відправилася назад в Мінськ, не отримавши необхідних повноважень і директив - по суті, Мінськ добивається безмитних постачань всього об`єму сировини, повідомило РІА новості джерело в російській делегації.

"На жаль, доводиться констатувати, що до 1 січня не вдасться вийти на позитивний підсумок переговорів про постачання російської нафти до Білорусії... Білоруська делегація ухвалила рішення повернутися до Мінська, так і не одержавши необхідних повноважень і директив", - сказав співбесідник агентства. "З жалем доводиться зауважити, що білоруська сторона фактично як і раніше продовжує дотримуватися нічим не обгрунтованої позиції, згідно якої Росія, по суті, має продовжувати субсидування білоруської економіки, продовжуючи, тим більше в умовах відсутності відповідної міжправугоди, безмитні постачання нафти не тільки для внутрішнього споживання, але і на весь обсяг російської сировини", що постачається, - заявило джерело.

Посол РФ в Білорусії Олександр Суріков заявляв 23 грудня, що Росія може продовжити постачання нафти до Білорусії навіть за відсутності угоди на 2010 рік. За його словами, сама угода може бути підписана і пізніше, наприклад в лютому. Цього тижня віце-прем`єр РФ Ігор Сечін повідомляв, що угода про тимчасові постачання нафти з Росії до Білорусії в 2010 році може бути підписана 30-31 грудня в Москві. У випадку, якщо цього не станеться, то з 1 січня 2010 року вступить в дію звичайний режим постачань енергоресурсів до Білорусії, який передбачає виплату 100% митних платежів.