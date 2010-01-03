Аварія на ралі Дакар-2010: одна людина загинула, 4 поранені

В результаті аварії під час відкриття автомобільного ралі "Дакар-2010" в Аргентині загинула жінка. Ще четверо людей були травмовані. Про це з посиланням на Associated Press повідомляє РБК. За словами очевидців, група уболівальників, у тому числі і загибла жінка, вийшли за межі спеціальних обгороджених зон для спостереження. Поліцейські, проте, не поспішали повертати їх назад, оскільки глядацькі зони були переповнені. Автомобіль вилетів з траси і врізався в натовп уболівальників.

Автомобільне ралі "Дакар-2010" стартувало напередодні в Буенос-Айресі. У ньому візьмуть участь 350 екіпажів легкових автомобілів, мотоциклів, квадрациклов і вантажівок, яким належить пройти дистанцію більш ніж 9 тис. км. по територіях Аргентини і Чилі.

Ралі фінішує 17 січня в Буенос-Айресі.

Ралі "Дакар" традиційно проходить через території таких африканських держав і територій, як Марокко, Західна Сахара, Мавританія, Малі і Сенегал. "Дакар" вважається однією з головних подій в світовому автоспорті. Непрості траси Африки останні 30 років були складним викликом для провідних мотоциклістів і автогонщиків планети.