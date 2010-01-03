В аеропорту Шереметьєво застрелився міліціонер

У московському аеропорту "Шереметьєво" наклав на себе руки старший лейтенант міліції, співробітник лінійного управління внутрішніх справ аеропорту. Про це повідомляє Лента.ру. Ім`я загиблого не називається. Інцидент відбувся під час зміни. Міліціонер застрелився з табельної зброї в приміщенні управління.

Оперативно-слідча група проводить дослідчу перевірку події; їй, зокрема, належить встановити причини самогубства.