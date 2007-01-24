Естонія прирівняє радянську символіку до нацистської

Парламент Естонії в середу приступить до першого читання представленого міністерством юстиції законопроекту про введення кримінальної відповідальності за публічне використання і розповсюдження символіки "окупаційних режимів".

Згідно законопроекту, "демонстрація і розповсюдження офіційної символіки колишнього СРСР і союзних республік, КПРС, а також символіки Націонал-соціалістичної партії Німеччини і військ СС, у тому числі і легко упізнаваних фрагментів цієї символіки з метою навмисного розпалювання ворожнечі або порушення громадського спокою", підлягає кримінальному покаранню.

Під дію закону потраплять відповідні "прапори, герби, відзнаки і інша офіційна символіка, пов`язана з окупаційними режимами".

За використання символіки СРСР і нацистській Німеччині передбачається залежно від обставин покарання у вигляді грошового штрафу або тюремного висновку строком до трьох років. Юридичні особи можуть бути оштрафовані на суму до 50 тисяч крон (близько 3,2 тисяч євро).

Схвалений урядом Естонії законопроект, на думку його авторів, дасть ефективний інструмент дії на екстремістськи налаштованих мітингуючих і для зняття напруги, що виникла через протистояння з питання монумента Воїнові-визволителеві в центрі Таліну на Тинісмяги.

Проте в ході попереднього обговорення поправок до положення про покарання з`ясувалося, що ряд положень законопроекту не відповідає принципам правової держави. Зокрема, канцлер права Естонії (омбудсмен) Аллар Йикс вважає, що законопроект необгрунтовано обмежує свободу висловлювання думок.

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