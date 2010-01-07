Померла єдина людина, що пережила обидва ядерні бомбардування

У Японії померла єдина людина, яка пережила обидва атомні бомбардування, - як у Хіросімі, так і в Нагасакі, повідомляє Associated Press. 93-річний Цутому Ямагучі (Tsutomu Yamaguchi) помер 4 січня від раку шлунку.

6 серпня 1945 року, коли на Хіросіму була скинута перша атомна бомба, Ямагучі був там у відрядженні у справах суднобудівельної компанії, на яку тоді працював. У зоні вибуху він одержав опіки лівої сторони тіла. Поспішаючи наступного дня на потяг, щоб виїхати з міста, Ямагучі пройшов за два кілометри від епіцентра вибуху і дістав опромінення залишковою радіацією.

Інженер повернувся до рідного Нагасакі напередодні 9 серпня, пише Лента.ру, коли американці скинули на це місто другу атомну бомбу. У пошуках рідних 13 серпня Ямагучі знову опинився поряд з епіцентром вибуху, одержавши ще одну дозу радіації.

Ямагучі був єдиною людиною, яку японський уряд офіційно визнав присутньою в обох містах під час атомних вибухів.

За офіційними даними, від ядерних бомбардувань та їх наслідків у Хіросімі загинули 140 тисяч людей, у Нагасакі - 74 тисяч.