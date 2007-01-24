У Польщі помер відомий письменник і журналіст (фото)

У Варшаві ввечері 23 січня на 74-му році життя помер відомий польський письменник та журналіст Ришард Капушинський.

Дебютував Р.Капушинський у віці 17 років в одній із польських газет, згодом працював кореспондентом у Польському агентстві преси. Був свідком війн та революцій. Опублікував 19 репортерських книжок, які принесли йому міжнародну славу і визнання, а саме: „Буш по-польськи”, „Шахіншах”, „Футбольна війна”, „Чорне дерево”, „Цезар”, „Лапідарій”.

У 1989-1991 роках Р.Капушинський подорожував Радянським Союзом. Згодом на основі зібраних матеріалів написав книгу „Імперія”, яку в світі видано 28 разів.

Р.Капушинський був також лауреатом кількох літературних польських та зарубіжних премій. Його прізвище неодноразово з’являлося серед претендентів на Нобелівську літературну премію.