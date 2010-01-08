У Єврокомісії думають, чи не повернути "сканери" в аеропорти

Відповідальний за питання транспорту віце-президент Єврокомісії Антоні ТАЙАНІ не виключає можливості повернення до ідеї встановлення “сканерів тіла” в аеропортах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив у четвер на брифінгу.

“Я не можу виключити того, що будуть нові пропозиції”, - сказав А.ТАЙАНІ.

Разом з тим, комісар наголосив на тому, що такі пропозиції можуть бути підготовлені Єврокомісією лише після здійснення оцінки впливу від запровадження “сканерів тіла” на дотримання прав людини, свобод громадян, а також якщо застосування сканерів буде абсолютно безпечним з точки зору впливу на здоров’я людей.

На переконання А.ТАЙАНІ, краще мати спільне європейське законодавство щодо застосування “сканерів тіла” в аеропортах, ніж 27 окремих національних законодавств на цю тему.

На сьогодні Європейський Союз не має спільного регулювання з цього питання.