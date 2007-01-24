В Ізраїлі почали процедуру імпічменту президента

Моше Кацав

Фракція лівої партії "Мерец" в ізраїльському парламенті почала процедуру імпічменту президента країни, пише The Jerusalem Post.

Депутат цієї фракції Зехава Галь-Он (Zehava Gal-On) заявила, що починає збір 20 підписів членів Кнесета, необхідних для ініціації процесу відсторонення Моше Кацава від влади. Причому вона не має наміру чекати яких-небудь заяв Кацава щодо поточної ситуації.

Депутати з інших політичних партій вже висловили свою підтримку намірам представниці "Мерец", відзначає видання. При цьому вони говорять, що збиток, якого завдає престижу держави перебування на вищому посту людини, обвинуваченої в кримінальних злочинах, став дуже серйозним.

Ініціативи депутатів з’явилися після оприлюднення заяви юридичного радника уряду Менахема Мазуза, який оголосив про готовність висунути звинувачення проти Кацава.

Нагадаємо, що президент Ізраїлю звинувачується в згвалтуванні, інших злочинах сексуального характеру і в зловживанні службовими повноваженнями.

Для ініціації обговорення питання про імпічмент глави держави в Кнесеті, за ізраїльськими законами необхідно зібрати 20 депутатських підписів.

Лента.ру