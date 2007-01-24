В Ізраїлі почали процедуру імпічменту президента
Необхідно зібрати 20 депутатських підписів
|Моше Кацав
Депутат цієї фракції Зехава Галь-Он (Zehava Gal-On) заявила, що починає збір 20 підписів членів Кнесета, необхідних для ініціації процесу відсторонення Моше Кацава від влади. Причому вона не має наміру чекати яких-небудь заяв Кацава щодо поточної ситуації.
Депутати з інших політичних партій вже висловили свою підтримку намірам представниці "Мерец", відзначає видання. При цьому вони говорять, що збиток, якого завдає престижу держави перебування на вищому посту людини, обвинуваченої в кримінальних злочинах, став дуже серйозним.
Ініціативи депутатів з’явилися після оприлюднення заяви юридичного радника уряду Менахема Мазуза, який оголосив про готовність висунути звинувачення проти Кацава.
Нагадаємо, що президент Ізраїлю звинувачується в згвалтуванні, інших злочинах сексуального характеру і в зловживанні службовими повноваженнями.
Для ініціації обговорення питання про імпічмент глави держави в Кнесеті, за ізраїльськими законами необхідно зібрати 20 депутатських підписів.