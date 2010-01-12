Під Нью-Йорком на АЕС аварійно відключився реактор

Неподалік Нью-Йорка сталося аварійне відключення одного з реакторів АЕС Indian Point 2, повідомляє сайт Mid-Hudson News з посиланням на представників компанії Entergy, котра володіє АЕС.

Відключення сталося в автоматичному режимі близько 16.00 за місцевим часом у понеділок. Воно було викликане проблемами з головним електрогенератором, утім точна причина відключення поки що невідома.

Загрози здоров`ю працівників АЕС і жителям Нью-Йорка та інших довколишніх населених пунктів немає, зазначає «Газета.ру».