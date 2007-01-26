Президент Афганістану відмовився знищити посіви опійного маку

Президент Афганістану Хамід Карзай відмовився виконати вимогу США, які добивалися від керівництва країни ліквідації посівів опійного маку, пише у п`ятницю британська газета The Times.

Американці вимагали знищити макові плантації за допомогою гербіцидів.

Проте згідно з рішенням афганського керівництва, боротьба з посівами маку вестиметься тільки уручну. Нею займатимуться спеціальні групи робочих, які палицями збиватимуть головки рослин.

За даними газети, виробництво опію в Афганістані за минулий рік зросло на 49 відсотків, і досягло обсягів, що дозволяють отримати 6700 тонн героїну. При цьому знищення посівів також велося методом ручного збиття макових головок.

Минулого року Карзай обіцяв американцям, що якщо заходи, ухвалені урядом, не дадуть результатів, то для боротьби з новими посівами застосовуватимуться хімікати, підкреслює The Times.

Газета нагадує, що до збору чергового урожаю сировини для героїну залишилися всього два місяці.

Лента.ру