Уго Чавес націоналізував мережу французьких супермаркетів

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС у неділю, 17 січня, віддав розпорядження націоналізувати мережу супермаркетів Exito, що контролюється французькою Group Casino. Про це повідомляє Reuters.

Причиною такого рішення стали пред`явлені мережі звинувачення у "невиправданому підвищенні" цін на тлі проведеної в країні девальвації національної валюти - боливара. "Через неодноразові порушення венесуельського законодавства мережа Exito тепер належить республіці", - заявив У.ЧАВЕС.

Нагадаємо, 8 січня у Венесуелі була проведена девальвація боливара, в результаті якої було введено два обмінні курси національної валюти по відношенню до американської. Для імпортних товарів "пріоритетного" призначення було введено курс 2,6 боливара за долар, а для інших - 4,3 боливара за долар.

Після оголошення про девальвацію у Венесуелі почався споживчий бум, оскільки багато жителів вирішили придбати товари за старими цінами. У свою чергу, У.ЧАВЕС пообіцяв, що ціни в магазинах не зміняться і пригрозив магазинам санкціями аж до експропріації за підвищення цін. Таким чинои до 15 січня у Венесуелі за "невиправдане завищення цін" було закрито 619 магазинів.