Польський експерт: оскаржити підсумки виборів ніхто не зможе

Жоден із кандидатів на пост Президента України у разі програшу в другому турі виборів 7 лютого практично не має шансів добитися перегляду їх результатів.

Таку думку висловив експерт Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ в аналітичному огляді, який має УНІАН.

Аналітик зазначив, що штаби кандидатів можуть спробувати поставити під сумнів результати голосування у випадку невеликої різниці між кількістю голосів виборців, оскаржуючи ці результати та організовуючи масові акції протесту.

На думку Т.ОЛЬШАНСЬКОГО, агресивніше доводити факт фальсифікації буде штаб нинішнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка в першому турі виборів набрала на 10% менше голосів, ніж лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Польський експерт вважає, що у разі невеликої різниці (до 4%) між кількістю набраних голосів у другому турі виборів, штаб Ю.ТИМОШЕНКО оскаржуватиме їх у суді, “хоча з невеликими шансами на успіх”.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО може організувати масові акції протесту, які, на його думку, не матимуть визначального впливу на розгляд справи, як це було під час Помаранчевої революції.

„В Україні сьогодні немає потенціалу на кшталт 2004 року”, - написав експерт.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ також вважає, що відмова штабу Ю.ТИМОШЕНКО оскаржувати результати першого туру виборів свідчить про „пропагандистський” характер заяви про те, що нібито через фальсифікації її результат був зменшений на 3%.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ висловив думку, що штаб В.ЯНУКОВИЧА теж може спробувати поставити під сумнів результати президентських виборів у разі програшу в другому турі.

„Але це буде відбуватися з меншою наполегливістю та мінімальними шансами на успіх”, - зазначив експерт.

Він додав, що В.ЯНУКОВИЧ у разі програшу перестане бути лідером Партії регіонів, а сама партія може розпастися на кілька угрупувань.