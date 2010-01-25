Літак Ethiopian Airlines впав у Середземне море
08:19, 25 січня 2010Світ
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На борту було 92 людини
Літак авіакомпанії Ethiopian Airlines у понеділок вранці зазнав катастрофи над Середземним морем.
Він впав у море відразу після вильоту з аеропорту в Бейруті.
Рятувальники вже визначили місце падіння Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, повідомляє уряд Лівану.
«Місце катастрофи - за 3 км. на захід від прибережного села Нааме», - повідомив представник ліванського уряду.
На борту літака, що летів з Бейрута в столицю Ефіопії Аддіс-Абебу знаходилося 92 людини: 83 пасажири і дев`ять членів екіпажу.
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