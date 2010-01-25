Літак Ethiopian Airlines впав у Середземне море

Літак авіакомпанії Ethiopian Airlines у понеділок вранці зазнав катастрофи над Середземним морем.

Він впав у море відразу після вильоту з аеропорту в Бейруті.

Рятувальники вже визначили місце падіння Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, повідомляє уряд Лівану.

«Місце катастрофи - за 3 км. на захід від прибережного села Нааме», - повідомив представник ліванського уряду.

На борту літака, що летів з Бейрута в столицю Ефіопії Аддіс-Абебу знаходилося 92 людини: 83 пасажири і дев`ять членів екіпажу.

Газета.ру