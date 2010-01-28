Пінчук провів перший "український захід" у Давосі

Український бізнесмен Віктор ПІНЧУК провів перший «український захід» у рамках сорокового Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як повідомляє «Левый берег», сьогодні почав роботу «круглий стіл» «HI-TEACH = Hi-Tech+Philantropy+Education».

Виступаючи з вітальною промовою, В.ПІНЧУК закликав присутніх до конструктивного діалогу, який має показати роль і місце філантропії в нинішньому світі.

Під час «круглого столу» президент Університету Нью-Йорк Джон СЕКСТОН акцентував увагу на проблемах освіти й філантропії. Посилаючись на свого вчителя, відомого філософа Тейяра де Шардена, який використовував термін «планетизація» задовго до того, як світ заговорив про глобалізацію, Д.СЕКСТОН закликав поговорити про те, наскільки глобалізація сприятиме покращенню якості освіти.

Винахідник Вікіпедії Джиммі ВЕЙЛС розповів про успіхи його дітища й про значення глобальних мереж Інтернет у світі. «Не можна підмінити Інтернетом реальне життя, замінити бібліотеки, школи, університети Інтернетом. Інтернет може лише розширити освітні можливості», - констатував Д.ВЕЙЛС.

У даному контексті президент Intel Foundation Шеллі ЕСКВІ розповіла про перспективи розвитку системи Інтернет у країнах третього світу – зокрема, в Нігерії та інших країнах Африки. «Освіта повинна бути однаково доступною як в США або Європі, так і в Африці або Азії», - резюмувала доповідачка.

Мелінда ГЕЙТС запропонувала не зосереджуватися виключно на проблемах третього світу. «У США існує проблема, на якій постійно акцентуємо увагу – доступність освіти. Тільки третина учнів реально мають можливість продовжити свою освіту в коледжах і університетах після закінчення школи. Якщо говорити про якісну освіту – то це прерогатива виключно одиниць. Саме тому ми розглядаємо можливість створення онлайн-лекцій, коли б кращі професори могли читати свої лекції з Інтернету для всіх охочих».

Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС, у свою чергу, Закликав побудувати систему освіти так, щоб що учні більше міркували про майбутнє, ніж про минуле. «Навіщо дітям знати про всі битви Наполеона? Про це вони можуть прочитати в Інтернеті. А ось про те, як розвивати суспільство – причому, не озираючись на кліше минулого часу - саме про це повинні говорити і думати вчителі й ми з вами», - сказав Президент. Ш.ПЕРЕС розповів про те, як розвивається система освіти в Ізраїлі і як поєднується служба в армії й навчання - солдати повинні не лише служити, але й проходити навчання в спеціальних таборах.

"Де взяти гроші на освіту? Я звертався до державних структур. Говорив, що на певну програму необхідно 2 мільйони доларів. Мені говорили: "Де ми їх візьмемо?". Але коли я звертався до філантропів, вони без проблем розлучалися з 50 мільйонами", - відзначив Ш.ПЕРЕС.

За інформацією ЛБ, серед гостей В.ПІНЧУКА в Давосі також були Олександр ЧАЛИЙ, Ігор ЛИТОВЧЕНКО, народний депутат Олеся ОРОБЕЦЬ, керівник Фонду «Ефективне управління» Наталія ІЗОСІМОВА, екс-президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ. У роботі форуму бере участь делегація Інституту Горшеніна на чолі з директором Інституту Костем БОНДАРЕНКОМ.